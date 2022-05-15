Ремонт автомобиля КамАЗ – трудоемкий процесс, требующий от человека специальной подготовки, опыта работы, внимания и выдержки. Всеми этими качествами обладают специалисты Автосервиса Ремзона47, которые много лет осуществляют ремонт автомобилей КамАЗ и знают все о их ремонте.

Не будем углубляться в историю развития автомобилей КамАЗ, скажу только одно, помимо новых разработок ОАО «КАМАЗ» (Камский автомобильный завод), которые мы все чаще наблюдаем на просторах стран СНГ, он не попал в яму «дедушки» отечественного автопрома, таких как Камаз-5320, Камаз-5511, Камаз-4310 и других автомобилей.

Мы еще долго увидим их на дорогах, хотя многие из них сняты с производства. Поэтому ремонт и техническое обслуживание автомобилей КамАЗ, выпущенных до 1991 года, актуальны и в настоящее время.

Они созданы специалистами Центравтотеха Министерства автомобильного транспорта Российской Федерации по заказу производственной компании «КамАЗавтоцентр» Автомобильного производственного объединения «КамАЗ».

При разработке технической карты использовалось оборудование, приспособления и инструменты, которые до сих пор можно увидеть во многих автомастерских по ремонту грузовых автомобилей.

В техническом чертеже приведены нормативные сведения о трудоемкости. В технический чертеж включены: ремонт двигателя КамАЗ-740 (главный двигатель), ремонт электрооборудования, газового оборудования, топливной аппаратуры, тормозной системы, пневмооборудования тормозной системы, механизма сброса.

Для облегчения обслуживания автомобилей КамАЗ техническая карта содержит подробные схемы и чертежи, а также приводит полный перечень действий, необходимых для устранения неисправностей, сборки и разборки узлов и агрегатов.

Также указана вся последовательность работ, необходимых для выполнения текущего ремонта автомобиля КамАЗ, ход устранения неисправностей, разборки и сборки, работы по проверке работоспособности оборудования, узлов и агрегатов, перечислены необходимые приспособления и инструменты для ремонта автомобиля. Автомобиль КамАЗ, технические условия и необходимые описания, трудозатраты и квалификационные требования к работе.

Размещенные на сайте технические карты значительно облегчат ремонт вашего автомобиля КамАЗ. Они созданы специалистами Центравтотеха Министерства автомобильного транспорта Российской Федерации по заказу производственной компании «КамАЗавтоцентр» Автомобильного производственного объединения «КамАЗ».

Технически карта ремонта автомобилей КамАЗ хорошо составлена ​​и понятна, видно, что работают профессионалы своего дела, к сожалению, многие современные издания не могут сказать того же.